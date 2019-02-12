Edirne F Tipi Cezaevi'nde FETÖ tutuklusuna gelen kargodan harici bellek çıktı
Edirne F Tipi Cezaevi'nde Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden tutuklu kişiye kargoyla gelen takım elbisenin cebinden flash disk çıktı.
- AA
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu E.K'ye (34) gelen kargo kontrol edildi.
Paketten çıkan takım elbisenin aranmasında iç cepte bir harici bellek bulundu.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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