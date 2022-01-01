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Güncel

Edirne için alarm verildi! ''Turuncu'' kategoriye yükseltildi

Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi, Ergene Nehri ile birleştiği İpsala'da 1203 metreküp/saniye olarak ölçüldü, turuncu alarm durumuna geçildi.

AA1 Ocak 2022 Cumartesi 21:08 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 21:10
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Bölgede yılın son haftası etkili olan sağanak, Meriç Nehri'nin debisini arttırdı.

Meriç'in debisi, Ergene Nehri ile birleştiği İpsala'daki istasyonda 1203 metreküp/saniyeye çıktı.

Nehirle ilgili sarı alarm durumu, turuncuya yükseltildi.

İpsala istasyonunda geçen pazartesi 356 metreküp/saniyeye ölçülen debi yaklaşık 4 kat arttı.

Meriç'in debisinin bu noktadaki artışında, yatağından taşan Ergene ile birleşmesi önemli rol oynuyor.

Ergene Nehri de Kırklareli ve Edirne'deki şiddetli yağışlar nedeniyle yatağından taşmıştı.

Öte yandan yerleşim alanlarını tehdit eden bir taşkın riskinin olmadığı, bölgede gerekli önlemlerin alındığı öğrenildi.

  • edirne
  • meriç nehri
  • sağanak yağış

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