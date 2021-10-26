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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Edirne merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Ekim 2021 Salı 13:12 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 13:13
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Bursa, Isparta, Iğdır, Afyonkarahisar, Balıkesir ve Bolu'da eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Aralarında meslekten ihraç edilmiş komiser yardımcıları, eski kaymakam, gümrük müfettişi, doktor ve öğretim görevlisinin bulunduğu zanlılar Edirne'ye getirildi.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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