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Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı

Edirne merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 09:45 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 09:45
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meslekten ihraç edilen müfettiş, komiser, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan memurların da aralarında bulunduğu 23 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Isparta, İstanbul, Afyonkarahisar, Kırıkkale, İzmir, Erzincan, Trabzon, Mersin, Ağrı ve Uşak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlılar ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.

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