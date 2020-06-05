İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7544
  • EURO
    7,6788
  • ALTIN
    371.04
  • BIST100
    109537
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı
Güncel

Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı

Edirne Valiliği, sınırda Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Meriç Nehri'ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açıldığını açıkladı.

DHA05 Haziran 2020 Cuma 09:21 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 09:22
ABONE OL

Edirne Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“04.06.2020 perşembe günü saat 17. 30 sıralarında, ilimiz Meriç ilçesi Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca köyü mülki sınırları içinde, polis özel harekat unsurlarımızca Meriç Nehri’nde botla devriye görevi ifa edilirken, nehrin ülkemiz sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait ceset görülüp fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Gastronomi şehrinde 'karekodlu menü' dönemi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.