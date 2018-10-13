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Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çalıköy, Kurdu, Karayayla ile Çiftlikköy köylerinde yasa dışı geçişlere ilişkin denetim yaptı.

Arama yapılan araçlarda Filistin ve Suriyeli 40 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şişme bot ele geçirildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Araç sürücüleri M.S, O.A, A.A, Y.D. ve M.E.O gözaltına alındı.

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