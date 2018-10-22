Edirne'de 1 ton 200 kilogram kaçak midye ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kamyonette 1 ton 200 kilogram kaçak midye ele geçirildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenimuhacir beldesi yakınlarındaki rutin kontrollerde şüphe üzerine E.D'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada çuvallar içerisinde kaçak olduğu tespit edilen 1 ton 200 kilogram beyaz kum midyesi bulundu.
Sürücü E.D'ye Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.
Midyeler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.
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