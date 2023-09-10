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Edirne'de 12 araç birbirine girdi: 2 ölü 35 yaralı

Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

AA10 Eylül 2023 Pazar 17:22 - Güncelleme:
Edirne'de 12 araç birbirine girdi: 2 ölü 35 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun Köseömer mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

Yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçlardaki 1 kişi olay yerinde öldü, 36 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan bir kişinin daha hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Öte yandan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne Valisi Yunus Sezer bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazasına 12 aracın karıştığını söyledi.

Kazaya örtü yangınının mı neden olduğunun araştırma sonucu ortaya çıkacağını ifade eden Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Her iki şeritte de aynı anda oluyor. Edirne istikametinde bir örtü yangını var. Belki ondan dolayı, dikkatsizlikten ya da onun etkisiyle olmuş olabilir. Tabii bunların hepsi inceleme sonucu ortaya çıkacak. Şu anda öngörü karşı şeritte seyir içinde olabileceği yönde arkadaşların yorumu. Hem emniyet hem jandarma hem de sağlık birimlerimiz hepsi buradalar. Gerekli tedbirleri almış durumdalar. Yaralıların tamamı hastaneler sevk edilmiş durumda. Geçmiş olsun."

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