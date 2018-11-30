Edirne'de 136 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Meriç ilçesinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Yapılan çalışmalarla, Eritre, Cezayir, Vietnam, Nepal, Irak, Afganistan, Bangladeş, Fas ve Pakistan uyruklu 136 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.