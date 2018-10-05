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Edirne'de 149 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköyü ve Yenikadın köyleri ile Meriç ve İpsala ilçelerinde yasa dışı geçişlere ilişkin denetim yaptı. Denetimlerde, Filistin, Fas, Cezayir, Tunus, Irak, Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 149 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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