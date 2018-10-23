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Edirne'de 155 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 155 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne merkeze bağlı Bosnaköy, Orhaniye, Yenikadın köyleri ile Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yasa dışı geçişlere yönelik denetimler yaptı.

Kontrollerde yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit eden ekipler Pakistan, Afganistan, Cezayir, Tunus, Filistin ve Somali uyruklu 155 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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