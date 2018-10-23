Edirne'de 155 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne merkeze bağlı Bosnaköy, Orhaniye, Yenikadın köyleri ile Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yasa dışı geçişlere yönelik denetimler yaptı.

Kontrollerde yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit eden ekipler Pakistan, Afganistan, Cezayir, Tunus, Filistin ve Somali uyruklu 155 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.