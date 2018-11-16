Edirne'de 16 yaşında bir gence uyuşturucu hap sattığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kişi, 12,5 yıl hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı Edirne’de 16 yaşında bir gence uyuşturucu hap sattığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan bir kişi, 12 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.