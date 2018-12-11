Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'ye 20 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan bindikleri trenle Edirne'ye yola çıkan Filistin, Fas, Cezayir uyruklu 20 düzensiz göçmen makinist tarafından yoldayken Edirne Garı'na bildirildi.
İhbarın iletilmesi sonrası gara gelen polis, trenden inen 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.
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