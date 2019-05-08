15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1856
  • 6,9349
  • 255.286
  • 90.113
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Edirne'de 222 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala ve Keşan ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Filistin, Pakistan, Suriye, Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu 222 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Keşan ilçesinde yakalanan düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan A.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni nesil Su-25'e yapay zekalı hedefleme sistemi

Yeni nesil Su-25'e yapay zekalı hedefleme sistemi

Küçük çocuğun sorusunu duyunca çılgına döndü

Küçük çocuğun sorusunu duyunca çılgına döndü

ABD'den İran'a yeni yaptırım tehdidi

ABD'den İran'a yeni yaptırım tehdidi

Sadece Çin'de karşınıza çıkabilecek 19 ilginç görüntü

Sadece Çin'de karşınıza çıkabilecek 19 ilginç görüntü

Dev projede yeni gelişme! İki gün sürecek

Dev projede yeni gelişme! İki gün sürecek

6 çocuğu öldü... Babadan tüyler ürperten 'cin' iddiası

6 çocuğu öldü... Babadan tüyler ürperten 'cin' iddiası

O ülke Türkiye'yi örnek alacak

O ülke Türkiye'yi örnek alacak

Dünya starı havaalanına burka ile girdi

Dünya starı havaalanına burka ile girdi
 

POPÜLER HABERLER

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

Ege'de nefes kesen anlar... Askerler tek tek indi

Ege'de nefes kesen anlar... Askerler tek tek indi

Kraliyet bebeğinin ismi için bahisler açıldı

Kraliyet bebeğinin ismi için bahisler açıldı

Game of Thrones'ta 'Rhaegal' böyle öldürülmüş!

Game of Thrones'ta 'Rhaegal' böyle öldürülmüş!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA