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Edirne'de 264 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 264 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın, Bosnaköy, Köşen köyleri ile Lalapaşa, Meriç, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti. Ekipler, Pakistan, Irak, İran, Afganistan, Bangladeş, Cezayir ve Filistin uyruklu 264 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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