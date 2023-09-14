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Edirne'de 322 göçmen yakalandı

Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 322 düzensiz göçmen yakalandı.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 22:57 - Güncelleme:
Edirne'de 322 göçmen yakalandı
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile ilçelerde farklı noktalarda çalışma yaptı.

Edirne otoban gişelerinde polis ekiplerince durdurulan 34 TJP 24 ve 34 TGT 04 plakalı ticari taksilerde Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan sürücülere 4 bin 500'er lira ceza kesildi.

Ticari taksilerin sürücüleri "insan kaçakçılığı" suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından Edirne ve ilçelerde yapılan denetimlerde ise çeşitli uyruklarda 310 düzensiz göçmen daha tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • düzensiz göç
  • kontroller
  • denetim

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