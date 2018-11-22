Edirne'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında M.A.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Somali ve Bangladeş uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne gönderilirken, gözaltına alınan M.A.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, jandarma ekipleri, Yakupbey köyünde Z.B. ve T.B'nin kullandığı araçları durdurdu. Araçlarda yapılar aramada Afganistan, Lübnan, Filistin ve Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan Z.B. ve T.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.