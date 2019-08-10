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Edirne'de 3,6 büyüklüğünde deprem

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

  • DHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Lalapaşa ilçesine bağlı Yünlüce köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 09.39´da meydana geldi. Yerin 20,13 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü, kent merkezine bağlı Büyükisamilece köyü, büyüklüğünü ise 3,4 olarak açıkladı.

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