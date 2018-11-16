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Edirne'de 442 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 442 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Meriç, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti. Ekipler, Pakistan, Irak, Afganistan, Yemen, Suriye ve Filistin uyruklu 442 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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