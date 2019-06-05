28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,761
  • 6,4952
  • 247.02
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Edirne'de 5 ayda 37 bin düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 5 ayda 37 bin 229 düzensiz göçmen yakalandı. Bu sayının, geçen yılın aynı döneminde yakalanan düzensiz göçmenlerin iki kattan fazla olduğu belirtildi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçme girişimleri devam ediyor.

Edirne'de hudut askeri, jandarma ve polis bu yılın ilk 5 ayında 37 bin 229 düzensiz göçmen yakaladı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan fazla. Edirne'de geçen yılın ilk 5 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 15 bin 530 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yılın ilk 5 ayında yapılan yakalama sayısı, dönem içi değerlendirmesinde tüm zamanların en yüksek yakalama sayısı olarak belirtiliyor.

- İL GÖÇ MÜDÜRLÜĞÜNDE YOĞUN MESAİ

Yakalanan göçmenler sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar İl Göç İdaresi'ne bağlı Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde misafir ediliyor.

Yakalama sayısındaki artış nedeniyle İl Göç İdaresi personeli de yoğun mesai veriyor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun "Edirne İli Yasa Dışı Göç İnceleme Raporu"na göre 2014 yılında günlük ortalama 50-100 kişinin teslim edildiği Geri Gönderme Merkezi'ne son aylarda günlük ortalama 350 düzensiz göçmen teslim edilmeye başlandı.

- YAKALANAN GÖÇMENLERE NE OLUYOR?

Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi personelince mülakattan geçirilmesi sonrası kayıt altına alınıyor.

İngilizceden Urducaya kadar istenilen dilde göçmenler bilgilendirilmeleri sonrası işlemlerinin tamamlanmasına kadar merkezdeki odasına yerleştiriliyor.

Günün her saati sıcak su, 3 öğün yemek, spor, ibadet alanları ile sağlık hizmetlerinin sunulduğu Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde göçmenlere çeşitli eğitim imkanları da sağlanıyor.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi personeli refakatinde sınır dışı ediliyor.

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu

Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu

THY Sudan seferlerini iptal etti

THY Sudan seferlerini iptal etti

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

120 bin Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

120 bin Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Trump'tan 'edepsiz' açıklaması

Trump'tan 'edepsiz' açıklaması

Yakalayıp meydan dayağı attılar!

Yakalayıp meydan dayağı attılar!

Markete giderken karşılaştı! Hemen polisi aradı

Markete giderken karşılaştı! Hemen polisi aradı

Nesli tükenme tehlikesi altında, Samsun'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında, Samsun'da görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Rusya yeni hava savunma sistemini test etti

Rusya yeni hava savunma sistemini test etti

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

Korkunç iddia! Yakılan ve Nil Nehri'ne atılan cesetler...

Korkunç iddia! Yakılan ve Nil Nehri'ne atılan cesetler...

Esnafa haziran bayramı! Yüzde 50 artış olacak

Esnafa haziran bayramı! Yüzde 50 artış olacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA