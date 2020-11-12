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Edirne'de 7 şüpheli yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 7 şüpheli sınırda yakalandı.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 22:22 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 22:22
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenen 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğeri Diyarbakır'a gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede sınırdan yurt dışına kaçma girişiminde oldukları belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.S.A, N.E. ve M.E'nin FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlendi.

M.S.A. soruşturmasının sürdüğü Diyarbakır'a gönderildi.

Adliyeye sevk edilen N.E. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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