İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2024 Çarşamba / 1 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0635
  • EURO
    37,7318
  • ALTIN
    2721.6
  • BIST100
    9954.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de 8 ayda 12 bin 791 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Edirne'de 8 ayda 12 bin 791 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 12 bin 791 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
Edirne'de 8 ayda 12 bin 791 düzensiz göçmen yakalandı
ABONE OL

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Düzensiz göçle mücadele konusunda her türlü tedbirin alındığına dikkati çeken Sezer, "Hudut hattımızdaki 345 kilometrelik yolun 300 kilometresini yeniledik. Aynı zamanda hudut bağlantı yolları da gözden geçirildi. Elektro optik kuleler, asansörlü kuleler ve tüm teknolojik imkanları artırdık." dedi.

Sezer, düzensiz göçü önlemek amacıyla 16'sı sabit olmak üzere 107 noktada denetim ve kontrol yürütüldüğünün altını çizdi.

Söz konusu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Sezer, "8 ayda 451 organizatör yakalanırken 209'u tutuklandı. Geçen yıla göre tutuklamalarda yüzde 70'e yakın bir artış söz konusu. Göçmen kaçakçılığına karışan araçlarla ilgili de yoğun bir mücadele ortaya konuldu. 128'i bot, 2'si tekne olmak üzere toplamda 655 araç ele geçirildi. Bu sene 31 Ağustos itibarıyla 12 bin 791 yasa dışı göçmen yakalandı." diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin sınır hattında ve kent genelinde sıkı denetimler gerçekleştirdiğini dile getiren Sezer, geçen yıla göre düzensiz göçmen trafiğinde yüzde 85 azalma olduğunu anlattı.

Vali Sezer, 8 ayda sınır hattından Bulgaristan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 363 terör örgütü üyesinin de yakalandığı bilgisini paylaştı.

  • Edirne
  • düzensiz göçmen
  • Yunus Sezer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.