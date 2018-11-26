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Edirne'de, askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken askeri yasak bölgede hudut karakolu askerlerince yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi M.Z. (29) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde, Piyade Hudut Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerce, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen M.Z., 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alındı. M.Z., daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede M.Z.'nin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan PAK Eğitim İş Sendikası'na üye olduğu ve ayrıca örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
 

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