Edirne'de askeri yasak bölgeye giren 2 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü yakınlarında, Şehit Astsubay Sait Türkmenoğlu Hudut Karakolu askerleri 1. Derece Askeri Yasak Bölgede 2 şüpheli tespit etti.

Askeri yasak bölgede yakalanan İ.İ ve M.U gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüphelilerden M.U. yaşının küçük olması nedeniyle çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi, İ.İ ise serbest bırakıldı.