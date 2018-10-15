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Edirne'de askerleri taşıyan servis kaza yaptı: 13 asker yaralı

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde askeri personeli taşıyan servis midibüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 asker yaralandı.

  • DHA
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Kaza, Edirne- Süloğlu karayolunun Demirhanlı köyü yakınlarında bu akşam saatlerinde meydana geldi. Süloğlu Belediyesi'ne ait 22 NE 563 plakalı servis midibüsü ilçede görev yapan askerleri Edirne kent merkezine götürürken, karşı yönden gelen 22 DV 044 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs devrildi. Kazada midibüste bulunan aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 13 askeri personel yaralandı.
 
Kazanın duyulması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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