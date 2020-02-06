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Edirne'de Balkan sınırında kar yağışı başladı

Edirne'de Balkan sınırına yakın yerleşim alanlarında kar yağışı başladı.

AA06.02.2020  09:57 - Güncelleme: 06.02.2020  09:57

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren Edirne'de, Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli ve Balkanlar'a yakın köylerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Uluslararası kara yolu statüsündeki yolun trafiğe kapanmaması amacıyla İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte, sıcaklıklar sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Tahminlere göre kar yağışı, hafta sonuna kadar aralıklarla devam edecek.

Öte yandan kar ve yağmur dualarına çıkılan Edirne kent merkezinde, çiftçinin arzu ettiği oranda yağış henüz gerçekleşmedi. Dün kısa süreli sağanakların yaşandığı kent merkezinde ayaz etkili oluyor.

Bu arada Kırklareli'de de Dereköy Sınır Kapısı ve çevresinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

- "BEREKET YAĞDI"

Çiftçi Erdal Tasma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre kuraklığın ardından kar yağışını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Çiftçinin kar yağışını bereket olarak gördüğünü ifade eden Tasma, "Ekinlerin suya ihtiyacı var, gübreler atıldı ama yağış yoktu, bu yağış biraz bizi rahatlattı. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Ovacık'ta kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı

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