Edirne'de bazı okullar tatil edildi
Edirne’de sele neden olan sağanak nedeniyle Valilik kararıyla bazı okullarda eğitime ara verildi.
- DHA
Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun sağanaktan dolayı ulaşımda ve binalarında sorun yaşanan okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Edirne’de 29 ve 30 Kasım tarihlerinde eğitime ara verilen okullar şunlar:
"Özel Edirne Sınav Temel Lisesi, Özel Edirne Bahçeşehir İlkokulu, Ortaokulu ve Fen Lisesi, Özel Filiz İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi, Özel Edirne Safir İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Özel Yaren Anaokulu."
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