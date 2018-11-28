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Edirne'de bazı okullar tatil edildi

Edirne’de sele neden olan sağanak nedeniyle Valilik kararıyla bazı okullarda eğitime ara verildi.

  • DHA
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Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun sağanaktan dolayı ulaşımda ve binalarında sorun yaşanan okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
 
Edirne’de 29 ve 30 Kasım tarihlerinde eğitime ara verilen okullar şunlar:
 
"Özel Edirne Sınav Temel Lisesi, Özel Edirne Bahçeşehir İlkokulu, Ortaokulu ve Fen Lisesi, Özel Filiz İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi, Özel Edirne Safir İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Özel Yaren Anaokulu."

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