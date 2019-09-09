28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7129
  • 6,303
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Edirne'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Furkan Aygen'in (20) kullandığı 22 SA 255 plakalı cip, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Havva İnce'nin (32) kullandığı 34 PG 8709 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Aygen'in aracı kaldırıma, İnce'nin aracı ise refüje çıktı.

Kazada, sürücüler Furkan Aygen ve Havva İnce ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Mehmetçik´ten öğrenci ve öğretmenlere duygu yüklü mesaj

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şirinevler'de 5 araç birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Şirinevler'de 5 araç birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bu hafta hava nasıl olacak?

Bu hafta hava nasıl olacak?

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Bakan Varank iyi haberi verdi: Etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz

Bakan Varank iyi haberi verdi: Etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz

'Yüzyılın ihaneti'ne karşı 'ulusal strateji' çağrısı

'Yüzyılın ihaneti'ne karşı 'ulusal strateji' çağrısı

Filenin Sultanları, finalde kaybetti

Filenin Sultanları, finalde kaybetti

HDP Diyarbakır teşkilatına soruşturma

HDP Diyarbakır teşkilatına soruşturma
 

POPÜLER HABERLER

Türk askeri Fırat´ın doğusunda

Türk askeri Fırat´ın doğusunda

Sıra dışı 23 Albino hayvan

Sıra dışı 23 Albino hayvan

Arkeologlar bile şaşırdı! 2100 yıllık iPhone bulundu

Arkeologlar bile şaşırdı! 2100 yıllık iPhone bulundu

Hayal gücünü zorlayan 20 şaşırtıcı tasarım

Hayal gücünü zorlayan 20 şaşırtıcı tasarım

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA