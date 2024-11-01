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Edirne'de cip şarampole devrildi: 2 ölü

Edirne'de şarampole devrilen cipteki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA1 Kasım 2024 Cuma 11:44 - Güncelleme:
Edirne'de cip şarampole devrildi: 2 ölü
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D.İ'nin (20) kullandığı 59 LA 790 plakalı cip, Avrupa Otoyolu'nda Havsa gişelerine 1 kilometre kala şarampole devrilerek yol levhasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü D.İ. ve F.A.Ç'nin (21) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar M.K. (20), T.C.U. (22) ve B.A. (31) ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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