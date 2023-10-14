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Edirne'de çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 01:04 - Güncelleme:
Edirne'de çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile ilçelerde farklı noktalarda çalışma yaptı.

Polis ekiplerince kontrol noktasında durdurulan otomobilde Filistin uyruklu 6 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan sürücüye 4 bin 500 lira ceza kesildi. Sürücü "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından Lalapaşa ilçesindeki denetimlerde ise 18 düzensiz göçmen yakalandı.

24 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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