Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarda Sanayi Sitesi'ndeki dört yolun kesiştiği kavşakta, bir kişinin diğer araçların geçişine engel olacak şekilde otomobiliyle drift yaptığı bildirildi. İhbar üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, drift yapan otomobili plakasından tespit etti. Ardından sürücüsü M.T.'ye 5 bin 10 TL ceza uyguladı. Otomobil de 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan Edirne Sanayı Sitesi'nde son 3 ayda drift yaptığı tespit edilen 8 sürücüye yaklaşık 40 bin TL para cezası uygulandığı ve araçların trafikten men edildiği bildirildi.