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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesinde, jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı iki araç, kovalamaca sonucu durduruldu. Araçlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Filistin uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Bir araçtaki şişme bota da el konuldu. Filistin uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücüler E.Y ve F.S, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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