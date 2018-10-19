Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 122 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ket merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle bazı pansiyon, apart otel ve sokaklarda yapılan aramalarda, 122 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Ahlat Ağacı´ Londra Film Festivali´nde

´Ahlat Ağacı´ Londra Film Festivali´nde

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

Cellat içeri böyle girdi

Cellat içeri böyle girdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA