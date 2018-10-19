Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 122 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ket merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle bazı pansiyon, apart otel ve sokaklarda yapılan aramalarda, 122 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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