Edirne'de düzensiz göçmenlere operasyon: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde genel asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.



Uygulamada 23 ekip ve 4 mobil göç ekibinden oluşan 72 personel görev aldı.



Bu kapsamında 32 otel, 20 metruk bina ve 34 ikamette yapılan kontrollerde 325 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 2 Cezayir ve 2 Fas uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Denetime İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

