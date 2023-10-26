Edirne'de ekipler ''sahte jandarma''yı yakaladı

Süloğlu ilçesinde ikamet eden Z.B'yi cep telefonuyla arayan şüpheli kendisini askeri personel olarak tanıttı.

Şüpheli A.A, Z.B'ye cinayet suçuna karıştığını ve ifadesini almaya evine geleceğini belirtti.

Evine gelen şüpheliye 2 bilezik, 3 tam altın, 2 çeyrek altın, altın küpe ve 20 bin 202 lira veren Z.B. bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) A.A'yı Tekirdağ'da yakaladı.

Ele geçirilen ziynet eşyası ve para Z.B'ye teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.