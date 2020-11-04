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Edirne'de FETÖ operasyonu

Keşan'da eski hakim ve savcının da olduğu 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.

IHA04 Kasım 2020 Çarşamba 19:42 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 19:42
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, illegal yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen, aralarında FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcının da bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, şehir çıkışında durdurulan bir araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri eski hakim Ü.C. ve eski savcı Z.U. ile N.Ö. ve M.N. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

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