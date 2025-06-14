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Edirne'de FETÖ'cüler yurt dışına kaçarken yakalandı

Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda 5 FETÖ şüphelisi ile 4 düzensiz göçmen yakalandı.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 12:25 - Güncelleme:
Edirne'de FETÖ'cüler yurt dışına kaçarken yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçırılmak üzere kente düzensiz göçmen ve FETÖ şüphelilerinin getirileceğini tespit etti.

Şüpheli 2 aracı takibe alan ekipler, 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otoyol gişeleri mevkisinde bırakan aracı durdurdu.

Ekipler, aracın sürücüsü ile 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Diğer araçta bulunan 5 FETÖ şüphelisi ile sürücü gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 sürücü ile 5 FETÖ şüphelisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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