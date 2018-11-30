Edirne'de gasp zanlısı 3 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 3 kişi, Paşaköy köyü yolunda yaya ilerleyen Pakistan uyruklu Y.A. ve U.A'nın önünü otomobille kesti. Zanlılar, Pakistan uyruklu kişilerin 200 lira ve 200 avrosunu gasbederek kaçtı. Olayın bildirilmesinin ardından 3 şüpheli, jandarma ekiplerince olay yeri yakınlarında yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 327 avro 325 lira, 2 av tüfeği, 1 balta, 9 tüfek fişeği ele geçirildi. Y.A ile U.A'nın da teşhis ettiği şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Şüpheliler Z.B (35), R.T (26), E.T (26) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Araç sürücüsü R.T'ye ayrıca 4 bin 144 lira idari para cezası da uygulandı.