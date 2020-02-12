Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükdoğanca köyünde şüphe üzerine 2 aracı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçlar, jandarmanın takibi sonucu durduruldu.
Araçlarda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Olayla ilgili A.S.T, Ö.İ. ve A.P. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.