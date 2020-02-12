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Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA12.02.2020  12:39 - Güncelleme: 12.02.2020  12:39

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükdoğanca köyünde şüphe üzerine 2 aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçlar, jandarmanın takibi sonucu durduruldu.

Araçlarda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili A.S.T, Ö.İ. ve A.P. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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