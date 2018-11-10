Edirne'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 23 gözaltı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen 'göçmen kaçakçılığı' operasyonunda 23 kişi yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Kurdu köyünde yaptıkları kontrollerde, "dur" ihtarına uymayan bir aracı takibe aldı. Araç bir süre sonra yol kenarında terk edilmiş bir şekilde bulundu. Araçta yapılan kontrolde Filistin ve Bangladeş uyruklu 23 kişi tespit edildi. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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