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Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Edirne'deki 'göçmen kaçakçılığı' operasyonlarında 70 yabancı uyruklu yakalandı.

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 Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyü yakınlarında K.C. ve H.A.D'nin kullandığı araçları durdurdu. Araçlardaki aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında Pakistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı. K.C'nin aracında yolcu olarak bulunan Z.Y. de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.C. ve H.A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Z.Y. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Aynı köyde S.B'nin kullandığı araçta yapılan aramada da Bangladeş ve Pakistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakaladı. Gözaltına alınan sürücü S.B. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Adasarhanlı köyü yakınlarında İ.B'nin kullandığı araçta ise 3 Pakistan uyruklu yakalandı. Gözaltına alınan sürücü İ.B. ve araçta yolcu olarak bulunan M.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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