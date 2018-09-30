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Edirne'de göçmenleri taşıyan bot battı

Edirne'nin Enez ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu, 5 kişinin cesedine ulaşıldı

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Alınan bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, Sultaniçe beldesi açıklarında alabora oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 düzensiz göçmenin cesedini çıkardı.

Botta başka düzensiz göçmenlerin de olabileceği ihtimaline karşılık bölgede arama çalışması sürdürülüyor.

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