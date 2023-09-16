İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2023 Cumartesi / 2 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de iki günde yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Edirne'de iki günde yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde iki günde 454 düzensiz göçmen yakalandı.

AA16 Eylül 2023 Cumartesi 00:27 - Güncelleme:
Edirne'de iki günde yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
ABONE OL

Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor.

Edirne otoban gişelerinde jandarma ekipleri dron ile denetim gerçekleştirdi.

Durdurulan 34 TCP 83 ve 34 TDU 56 plakalı ticari taksilerde Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen tespit edildi.

"İnsan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan taksi sürücülerine 4 bin 500'er lira ceza kesildi.

Jandarma ve sınır devriyeleri tarafından Edirne ve ilçelerinde yapılan denetimlerde ise Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu 445 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

  • Edirne
  • düzensiz göçmen
  • denetim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.