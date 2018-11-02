Edirne'de kalorifer kazanı patladı: 3 yaralı

Kocasinan Mahallesi'ndeki pek çok sitenin ısıtmasının sağlandığı Baca olarak bilinen mevkideki ısıtma merkezinden patlama sesi geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgeye şerit çekerek, vatandaşları uzaklaştırdı.

Kalorifer kazanının patlaması sonucu ağır yaralanan kalorifer ateşleyicisi Muharrem Şahin, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar olan Şahin, ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer 2 yaralıya da bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.

Dumandan etkilenen hafif yaralı 2 kişi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- "Çok şiddetli bir patlama oldu"

Görgü tanıklarından Asım Buldan, şiddetli bir patlama sesinden sonra etrafı toz kapladığını söyledi.

Bomba patladığını düşündüklerini, daha sonra kazanın patladığını öğrendiklerini ifade eden Buldan, "Şoka girdik, Patlamayla yerde duran koruma kapakları ağır olmalarına rağmen tavana çarptı, o denli şiddetli bir ses oldu." dedi.