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Edirne'de karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlandı

Edirne'de, yurt dışından gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen 19 kişi gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:45 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:45
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Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaparak Edirne'deki Sultan 2. Murat Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 19 kişinin gözetim süresi sona erdi.

Gözetim süresi dolanlar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından AFAD ekiplerinin gözetiminde otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi.

- 18 NİSAN'DA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El. Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatında Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı. Testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular gemide tedavi edilmiş, negatif çıkanlar ise Atina'da otellerde 14 gün karantinada tutulmuştu.

Karantina sürelerinin tamamlanması sonrası Atina'dan otobüslerle hareket eden 160 kişilik grup, 18 Nisan'da İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmıştı. Bu kişiler Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirilmişlerdi.

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