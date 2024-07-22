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Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan 2 gencin cesedine ulaşıldı

Edirne'de Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si hayatını kaybetti.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan 2 gencin cesedine ulaşıldı
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Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde, üç arkadaş Meriç Nehri'ne girdi.

Nehirde yüzen gençlerden S.Y.D. (14) ve M.T. (18) bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meriç Nehri'nde kaybolan S.Y.D. ve M.T'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polisler de katıldı.

Nehre giren dalgıç polisler 2 gencin cesetlerini sudan çıkardı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

  • Edirne Kaybolan Gençler
  • Meriç Nehri
  • Arama Kurtarma

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