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Edirne'de onlarca düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 kişi yakalandı.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 02:42 - Güncelleme:
Edirne'de onlarca düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Kaleiçi semtinde düzensiz göçmenlerin kimlik ve parmak izleri kontrol edildi. Ayrıca umuma açık yerlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetime İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

Jandarma ve sınır devriyelerince Edirne ve ilçelerindeki denetimlerde ise Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu 41 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

  • Edirne
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