Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Saat 15:30 sıralarında Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu, Hamidiye ve Karapınar köylerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın 1000 dekarlık biçilmiş buğday arazisine yayıldı. Rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 4 paletli dozer, 6 tane lastikli dozer ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri tarafından yoğun şekilde müdahale ediliyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında yer yer soğutma çalışmalarına başlanıldı.

Köy halkından Özenç Tan, hemen olay yerine gidip traktörler ile yangını söndürmek için mücadele ettiklerini anlattı. Kısa sürede büyüyen alevlerin traktörlerin lastiklerini yaktığını ifade eden Tan, en büyük sorunum ormanın içinde yol olmaması olduğunu vurguladı. Bir başka köy halkı Sadri Postacı da yangını söndürmek için traktörü ile müdahale ettiği esnada traktörün alevlere teslim olduğunu söyledi. Köy sakinlerinden Hasan Sevinç, müdahale etmedikleri takdirde yangının köylerine sıçrayacağını ifade ederek, "Uçak, helikopter ve itfaiye ekipleri ve komşu köylerde bulunan maden ocaklarında bulunan iş makineleri ile ormanın içine girilmesi için çalışmalar yapılıyor, orman yaklaşık 2 bin dönüm." ifadelerini kullandı.