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  • Edirne'de polisin asayiş uygulamasında aranan 5 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de polisin asayiş uygulamasında aranan 5 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 7 düzensiz göçmen ve aranan 5 şüpheli yakalandı.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Edirne'de polisin asayiş uygulamasında aranan 5 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde il merkezi ve ilçelerde 505 polisinin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 4 bin 322 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Trafik açısından ise 1040 aracın ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulamada, 113 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle toplam 224 bin 169 lira idari para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edilirken 4 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Uygulamada 5 okul çevresi ve 52 iş yeri kontrol edildi, 4 iş yerine 54 bin 128 lira, 16 kişiye de kapalı alanda sigara içmekten 15 bin lira idari para cezası uygulandı. 25 kahvehane, 4 park ve internet kafenin de kontrol edildiği uygulamada, 6'sı Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • Edirne
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  • düzensiz göçmen

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