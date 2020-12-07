Edirne'de rezalet! Başörtülü kadına küfürlü saldırı

07 Aralık 2020 Pazartesi 08:33 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 08:33

Edirne'de başörtülü genç bir kadın, alkol alan ve ve kendisine hem önce sataşma daha sonra da küfürler savurarak sözlü saldırıda bulunan bir şahsın şiddetine maruz kaldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 28 Şubat günlerini hatırlatan akılalmaz saldırıda Raşit Özdemir isimli şahıs genç bir başörtülü kıza sözlü sataşmada bulunarak peşine düştü. Yakasını bırakmadığı genç kadına her geçen dakika daha ağır ifadelerle saldıran Özdemir'in içkili olduğu da öğrenilirken şahıs savcılığa şikayet edildi.

28 ŞUBAT GİBİ!

Darbeci, ayrımcı ve ceberut vesayet düzeninin zirve yaparak ülkede iktidarı değiştirdiği, tankları sokaklarda yürüttüğü, başörtülü kadınları kaldırımlarda sürüklediği 28 Şubat dönemini hatırlatan olay, geçtiğimiz gün yaşandı.

ALIŞVERİŞ İÇİN EDİRNE SOKAKLARINDA GEZERKEN...

İddiaya göre, Gülsüm Şişli (24), İstanbul'dan ablasının ikamet ettiği Edirne'ye gitti. Şişli, burada alışveriş için sokağa çıktı. Kaldığı siteye döndüğünde ise apartmanlardan bir tanesinde balkonunda oturan saldırgan Raşit Özdemir'in kendisine, "Hepiniz buradan gideceksiniz Ortadoğu'ya. Ortadoğu zihniyeti taşıyorsunuz bu şekilde burada yaşayamazsınız, ben sizi görmek istemiyorum, türban bana batıyor ben türbanlı görmek istemiyorum, tüm türban takanların Allah belasını versin" diyerek bağırdığını söyledi.

KÜFÜRLER...

Şişli tepki göstermesinin ardından saldırganın kendisine, "Sen s... git. Ben rakımı içmeye devam edeceğim beni kısıtlayamazsın" dediğini aktardı.

AHLAKSIZ SALDIRISINA DEVAM ETTİ

Saldırganın balkondan kendisine bağırarak saldırılarını sürdürdüğünü, kendisinin "Rakınızı içebilirsiniz beyefendi. Ben size bir şey demiyorum" dediğini aktaran Şişli, şöyle devam etti: "Bunun üzerine 'Siz dini kullanan y.... sınız diyerek' bağırdı. 'Gidiyorum ama geleceğim' deyince de 'Sen git kocan gelsin' dedi."

Olayı sosyal medyadan paylaşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler ise emniyette verdiği ifadede şunları anlattı: "Balkonda alkol alan şahsa, 'Baldızıma sen git kocan gelsin demişsin buyur dinliyorum' dedim. Raşit Özdemir ise bana hitaben, 'Duymuyorum git nereye şikâyet edersen et' dedi. Şahıstan şikayetçiyiz."